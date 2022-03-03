Зеленский заявил о приезде на Украину первых из 16 тысяч иностранных добровольцев

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3 марта 2022, 13:29 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 марта, заявил, что в страну едут первые из 16 тысяч иностранных добровольцев. Видеообращение Зеленского опубликовано в Telegram-канале.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в наше государство. Первые из 16 тысяч", - заявил украинский президент. По словам Зеленского, ежедневно Украина получает все больше и больше оружия от западных партнеров.

Ранее его предшественник Петр Порошенко дал интервью американской компании CNN с автоматом Калашникова в руках. В Киеве в окружении бойцов батальона территориальной самообороны рассказал американским корреспондентам о создании отрядов самообороны в Киеве.

Порошенко раскрыл, что скоро под кроватью каждого патриота будет оружие. Автоматом размахивала и Юлия Тимошенко.

Члены профильного оборонного комитета Верховной Рады Украины 3 марта поддержали идею снять ограничения на применение огнестрельного оружия гражданскими лицами с целью "отражения вооруженной агрессии РФ" на период военного положения.