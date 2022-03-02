Власти Санкт-Петербурга с 4 марта избавят жителей от предъявления QR-кодов

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2 марта 2022, 16:18

QR-код для пропуска, Sebastian Gollnow/ dpa

Администрация Санкт-Петербурга с 4 марта приняла решение отменить требование обязательного предъявления QR-кодов горожанами и приезжими. Связано это с улучшением эпидемиологической обстановки.

Пресс-служба городской администрации Северной Пальмиры выпустила релиз, в котором значится: «С 4 марта посетители смогут без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесённом заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее было установлено это требование».

Одновременно отменяют обязательства работодателям по переводу на дистанционный режим работы и самоизоляции для граждан старше 60 лет.

Документ о внесении изменений в постановление городского правительства № 121 был подписан сегодня, 2 марта. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что указх вступит в силу с указанного времени.

Такие же меры были приняты властями Алтайского края и Новосибирской области.

Ранее в Челябинской области заявили об отмене QR-кодов с 1 марта.