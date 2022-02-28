С завтрашнего дня в Челябинской области отменяются QR-коды

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

28 февраля 2022, 18:01 Анна Семенова

В крупные магазины вновь хлынет поток покупателей. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Но данное правило вводится не везде.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Инстаграм опубликовал новость, которую так долго ждали все, у кого так и не появилось QR-кода. С завтрашнего дня, 1 марта, в регионе смягчаются ограничительные меры.

Сертификат о вакцинации больше не будут спрашивать при входе в крупные торговые и развлекательные комплексы. Без документа также можно поехать на базу отдыха, в пансионат, санаторий и профилакторий. Не спросят QR-код в салоне красоты, бане или сауне, фитнес-центре и бассейне, косметическом или массажном салоне.

Предприятия, которые были вынуждены отправить часть сотрудников на удаленку, могут вернуть их на рабочие места.

Все эти решения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации.

Однако, по словам главы региона, некоторые ограничения все же остаются. В их числе – посещение спортивных и культурных мероприятий. Здесь по-прежнему требуется QR-код, правда, теперь нет ограничений по заполняемости.