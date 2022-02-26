Десятки рейсов задержаны и отменены в субботу в трёх аэропортах Москвы

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26 февраля 2022, 09:26

фото: Aleksandr Schemlyaev, globallookpress.com

В субботу, 26 февраля, утром в трёх аэропортах Москвы задержано и отменено почти 150 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» в аэропорту "Внуково" задержали девять рейсов и 51 отменили. В воздушной гавани "Домодедово" задержали семь рейсов и девять отменено.

В аэропорту "Шереметьево" восемь рейсов задержано и 63 отменено, - сообщает АГН "Москва".

Ранее авиакомпания S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы в страны Европы с 26 февраля по 13 марта.

Авиаперевозчик принял такое решение "в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами".

Закрыли "свое небо" Польша и Чехия.