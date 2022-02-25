Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу c 26 февраля по 13 марта

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25 февраля 2022, 20:04 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Авиакомпания S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы в страны Европу с 26 февраля по 13 марта.

Авиаперевозчик принял такое решение "в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами".

О закрытии "своего неба" в пятницу, 25 февраля, объявили власти Чешской республики. Министр транспорта Чехии Мартин Кубка сегодня заявил, что закрытие воздушного пространства является реакцией на военную операцию России на Украине.

Чехия с субботы запретит полеты российских авиакомпаний над своей территорией, воздушное пространство закроется в полночь.

Пресс-секретарь главы правительства Польши Пётр Мюллер также сегодня сообщил, что запрет на полёты в польском воздушном пространстве начнёт действовать для российских авиакомпаний с 00:00 26 февраля, - передает RT.