Росавиация предупредила британские авиавласти, что после санкций против «Аэрофлота» Россия может применить зеркальный ответ

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25 февраля 2022, 08:20 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Росавиация направила авиационным властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. В документе также говорится о том, что Россия после санкций против российской авиакомпании "Аэрофлот" может применить зеркальные меры.

В четверг, 24 февраля, премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте, заявил, что из-за ситуации на Украине британские власти запрещают деятельность "Аэрофлота" в Соединенном королевстве и вводят санкций против нескольких предприятий российского Военно-промышленного комплекса.

"Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", - говорится в сообщении Росавиации, направленном в Лондон.

По данным российского ведомства, в пятницу, 25 февраля, британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов и два рейса Лондон — Москва.

Евросоюз намерен запретить продажу самолетов, оборудования и запчастей для авиалайнеров российским авиакомпаниям. Франция собирается ввести свои санкции против России вслед за санкциями Евросоюза.