Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз запретит продажу самолетов и запчастей российским авиакомпаниям

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25 февраля 2022, 07:59

Урсула фон дер Ляйен, Zheng Huansong, globallookpress.com

Европейский союз намерен запретить продажу самолетов, оборудования и запчастей для авиалайнеров российским авиакомпаниям. Главы стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые коснутся разных сфер, в том числе финансового сектора, сектора энергетики и транспорта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС запрещает продажу всех самолетов, запчастей и оборудования авиакомпаниям России.

По ее мнению, такие меры приведут к разрушению важного сектора экономики России и ее возможностей по сообщению. Дер Ляйен отметила, что в России сейчас три четверти коммерческого воздушного флота было построено в ЕС, США и Канаде, поэтому она зависит от этого довольно серьезно.

Глава ЕК также заявила, что новые санкции ЕС в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. По словам дер Ляйен, также будет ограничен доступ России к "важнейшим технологиям", в том числе полупроводникам и новейшему программному обеспечению.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах направить Украине дополнительную военную и финансовую помощь, а против России ввести санкции.