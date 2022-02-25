Президент Франции Макрон пообещал Украине помощь в размере 300 млн евро и военную технику

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25 февраля 2022, 07:43 Источник: ТАСС

Макрон на встрече с Зеленским в Киеве 10 февраля, фото из соцсети

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах направить Украине дополнительную военную и финансовую помощь. По словам французского президента, Киеву выделена беспрецедентная макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро, и Франция дополнительно выделит 300 млн евро для украинской экономики.

Париж также может продолжить поставки на Украину военного оборудования.

Макрон выступил с таким заявлением в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине. Французский лидер заявил о солидарности Европейского союза в вопросе оказания помощи Украине.

Макрон добавил, что Франция собирается ввести свои санкции против России вслед за санкциями Евросоюза.