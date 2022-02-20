Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о DoS-атаке во время стрима о Донбассе

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20 февраля 2022, 22:17

Владимир Соловьев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье рассказал, что во время его дневного стрима на Youtube-канале "Соловьев LIVE" по теме о Донбассе была осуществлена DoS-атака. Журналист сообщил, что на инфраструктуру интернет-провайдера, который обеспечивает стриму линии связи, была осуществлена DoS-атака. В сообщении в своем Telegram-канале он объяснил, что перебои в трансляции были связаны именно с хакерской атакой.

Телеведущий подумал, не действия ли это центров информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.

В последнее время страны Запада и Киев постоянно говорят о возможном вторжении России.

В США корреспондент телеканала CBS в прямом эфире заявил, что российские военные "получили приказ" о "вторжении" на Украину, хотя в этой же программе было интервью с послом РФ в США Анатолием Антоновым, опровергающем вторжение.