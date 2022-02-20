Корреспондент телеканала CBS в эфире заявил, что российские военные «получили приказ» о «вторжении» на Украину

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20 февраля 2022, 22:02 Источник: РИА Новости

Дэвид Мартин, фото из открытых источников

В США телеканал CBS в прямом эфире передал, что российские военные якобы "получили приказ" о "вторжении" на Украину. Корреспондент этого американского телеканала Дэвид Мартин заявил со ссылкой на какую-то разведку о получении российскими войсками приказа вторгнуться на Украину.

"Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину", — заявил в прямом эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин. Так корреспондент объяснил слова президента США Джозефа Байдена, который ранее утверждал, что власти России якобы приняли решение о "вторжении".

Вслед за этим заявлением телеканал показал интервью посла РФ в США Анатолия Антонова, в котором дипломат вновь сказал, что Россия считает Донбасс частью Украины и не планирует никакого нападения.

Но после слов главы российского диппредставительства телеведущая CBS повторила о наличии "приказа" о "вторжении" как на факт.