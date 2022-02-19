Глава ДНР Пушилин пообещал, что всех эвакуированных из Донбасса вернут домой после стабилизации ситуации

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19 февраля 2022, 17:52 Источник: Telegram

Денис Пушилин, denis-pushilin.ru/globallook.com

После стабилизации обстановки в Донбассе всех эвакуированных «системно» вернут домой, пообещал Денис Пушилин, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушилин сообщил, что посетил в субботу пункты эвакуации и убедился, что их работа хорошо организована.

«Убедился, что на пунктах эвакуации, несмотря на понятную тревожную атмосферу, все четко организовано. 191 пункт эвакуации оказывает круглосуточную помощь гражданам Республики, принявшим решение на временный выезд в Российскую Федерацию. Успокоил выезжающих, что, как только все закончится, мы так же системно всех вернем домой. Постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее. А сейчас главная задача — безопасность наших детей, женщин и людей пожилого возраста», - написал Пушилин.

Эвакуация жителей самопровозглашенных республик началась в пятницу. В субботу губернатор Ростовский области Василий Голубев из-за роста беженцев ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе.

Официальный представитель Госдепартамента США в пятницу заявил, что Вашингтон рассматривает сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции против Украины "под чужим флагом".