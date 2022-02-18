Представитель Госдепа высокого ранга: в США рассматривают эвакуацию в Донбассе как предлог для операции против Украины

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18 февраля 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США в пятницу заявил, что Вашингтон рассматривает сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции против Украины "под чужим флагом".

Представитель Госдепа высокого ранга выразил мнение, что заявления о событиях в Донбассе представляют собой новую попытку посредством "лжи и дезинформации скрыть, что РФ является истинным агрессором в данном конфликте".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предупредил в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН именно об этом типе операции "под ложным флагом".