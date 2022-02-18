Захарова заявила, что происходящее в Донбассе – это геноцид со стороны Киева

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18 февраля 2022, 20:20 Источник: НТВ

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в пятницу вечером, 18 февраля, заявила, что происходящее в настоящий момент в Донбассе – это геноцид со стороны Киева.

Мария Захарова заметила, что сейчас западные партнеры позволяют себе усомниться в том, что ситуация в Донбассе не является той, о которой говорит российская сторона. Некоторые политические деятели на Западе полагают, что в реальности в регионе нет массовых захоронений, что это может быть фейком, что ситуация там не похожа на геноцид.

"Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид, натуральный", – подчеркнула дипломат.