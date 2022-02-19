Губернатор Ростовский области Василий Голубев сообщил о введении режима ЧС в регионе из-за роста беженцев из Донбасса

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19 февраля 2022, 10:52 Источник: ТАСС

М. Мишутин и В. Голубев, фото: Russian Government, globallookpress.com

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области в субботу, 19 февраля, с 10 часов из-за роста беженцев из Донбасса. Губернатор Ростовский области Василий Голубев объявил о введении режима ЧС сегодня на оперативном совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Голубев пояснил, что, учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан из Донбасса, целесообразно ввести режим ЧС с субботы, 19 февраля. Чуприян отметил, что это правильное решение, оно поддерживается.​​​​​​​

Губернатор Ростовский области рассказал, что в регионе все министерства, все члены правительства переведены на круглосуточный режим работы с докладом практически через каждые два часа об изменении ситуации. "В случае необходимости - мгновенно", - подчеркнул Голубев.

В Ростовскую область начали прибывать тысячи жителей ДНР и ЛНР. Власти региона планируют начать зачисление единовременных выплат эвакуированным из Донбасса мирным жителям уже сегодня. Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой Донецкой народной республике рассказала, что их привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории.