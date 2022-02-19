Прибывшая в РФ с двумя детьми жительница ДНР рассказала, что их разместили в санатории и выдали полотенца

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19 февраля 2022, 10:25 Источник: РИА Новости

сайт МЧС ДНР

Семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой Донецкой народной республике рассказала, что их привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива, выдали банные принадлежности.

«Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой»,- поделилась жительница ДНР Екатерина.

Женщина эвакуировалась в Россию вместе с двумя дочерьми. Жительница ДНР добавила, что в республике они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно покинуть территорию, она собрала детей. Дома собеседница была вынуждена оставить двух котят и мужа, которого не пустили.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прибывающих из ДНР и ЛНР в Ростовскую область беженцев будут проверять на новую коронавирусную инфекцию в местах проживания, а не на границе.