Анна Попова рассказала, что беженцев из Донбасса будут тестировать на коронавирус в местах проживания

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19 февраля 2022, 09:37 Источник: ТАСС

Анна Попова, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прибывающих из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область беженцев будут проверять на новую коронавирусную инфекцию в местах проживания, а не на границе.

Попова пояснила, что проверять на коронавирус беженцев на границе невозможно. По ее словам, тесты будут доставлены к месту в течение двух дней. Глава Роспотребнадзора добавила, что к моменту, когда люди будут разъезжаться или будет понятно, что они остаются на какое-то время, будет возможность их тестировать по необходимости.

Она уточнила, что эпидемическая ситуация в ДНР и ЛНР не самая благоприятная – тяжелее, чем в России. Попова призвала провести срочный учет беременных, инвалидов и грудных детей, поскольку они требуют особых условий пребывания и ухода.