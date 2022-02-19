Обращения глав ДНР и ЛНР об эвакуации жителей республик от 18 февраля могли быть записаны на двое суток раньше

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19 февраля 2022, 09:12

Денис Пушилин и Леонид Пасечник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Обращения главы ДНР Дениса Пушилина и лидера ЛНР Леонида Пасечника об эвакуации жителей самопровозглашенных республик от 18 февраля могли быть записаны на двое суток раньше.

Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии» указывает, что, судя по метаданным видео обращений Пушилина и Пачечника, ролики были записаны 16 февраля.

«Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть свойства опубликованных медиафайлов», — отмечает TG-канал.

Его авторы предположили, что «в руководстве ЛДНР рассматривали разные варианты и решили к каждому заранее подготовиться».

«Значит, была проведена соответствующая предварительная работа. Именно поэтому определены пункты сбора, автобусы, водители, маршруты. Именно поэтому сейчас нет дикого хаоса», — говорится в процитированном посте.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, «если будет масштабная война в Донбассе».