Глава МЧС ДНР: из республики эвакуировали около 3,4 тысячи человек

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19 февраля 2022, 07:36 Источник: РИА Новости

Алексей Кострубицкий, фото: сайт МЧС ДНР

Глава МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил, что около 3,4 тысячи человек уже эвакуировали из ДНР в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

«На сегодняшний момент уже эвакуировано 3384 человека», - уточнил он на встрече с главой республики Денисом Пушилиным.

Ранее Пушилин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ «перейти к наступлению в Донбассе». Он призвал женщин, детей и людей пожилого возраста покинуть территорию ДНР.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе.