Кулеба заявил, что Украина не планирует наступательные операции и диверсии в Донбассе

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18 февраля 2022, 18:22 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 18 февраля, заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в вышеуказанном регионе.

Ранее сегодня Управление Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявило, что украинские диверсанты якобы пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Кроме того, министерство госбезопасности республики сообщило, что на химическом заводе "Стирол" в Горловке была предотвращена диверсия.

Дмитрий Кулеба отметил, что Киев категорически опровергает "сообщения российской пропаганды" о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях. Министр подчеркнул, что украинская сторона не проводит и не планирует подобных действий в Донбассе. "Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию", – заключил глава МИД Украины.