Пасечник призвал жителей ЛНР в кратчайшие сроки эвакуироваться в Россию

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18 февраля 2022, 17:19 Источник: РИА "Новости"

глава ЛНР Леонид Пасечник, фото с официального сайта главы ЛНР

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, призвал жителей региона эвакуироваться в Россию и порекомендовал сделать это в кратчайшие сроки.

Леонид Пасечник отметил, что гражданам, которые не имеют мобилизационных предписаний и не участвуют в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, как можно скорее выехать на территорию РФ, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

Пасечник поручил главам регионов, сотрудникам правоохранительных органов и чрезвычайных служб обеспечить организованную эвакуацию соцобъектов, а также помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска.