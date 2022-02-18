Пасечник призвал жителей ЛНР в кратчайшие сроки эвакуироваться в Россию

Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, призвал жителей региона эвакуироваться в Россию и порекомендовал сделать это в кратчайшие сроки.
Леонид Пасечник отметил, что гражданам, которые не имеют мобилизационных предписаний и не участвуют в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, как можно скорее выехать на территорию РФ, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.
Пасечник поручил главам регионов, сотрудникам правоохранительных органов и чрезвычайных служб обеспечить организованную эвакуацию соцобъектов, а также помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска.