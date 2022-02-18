Пушилин объявил об организации массового выезда населения ДНР в Россию

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18 февраля 2022, 16:24 Источник: РИА "Новости"

глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun/globallook.com

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин днем в пятницу, 18 февраля, заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд населения ДНР в Российскую Федерацию.

Подчеркивается, что в первую очередь эвакуации из республики подлежат женщины, дети, а также пожилые граждане.

Денис Пушилин подчеркнул, что временный выезд сохранит жизнь граждан ДНР. Уточняется, что в соответствии с договоренностями с руководством Российской Федерации к настоящему моменту в Ростовской области готовы места приема и размещения людей.