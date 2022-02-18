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Пушилин заявил, что Зеленский в ближайшее время «отдаст приказ о наступлении» в Донбассе

, 17:03 Источник: РИА "Новости"

Пушилин заявил, что Зеленский в ближайшее время «отдаст приказ о наступлении» в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ "перейти к наступлению в Донбассе".

По утверждению Дениса Пушилина, в скором времени Владимир Зеленский прикажет украинским военнослужащим реализовать план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд населения ДНР в Российскую Федерацию.

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