Пушилин заявил, что Зеленский в ближайшее время «отдаст приказ о наступлении» в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

18 февраля 2022, 17:03 Источник: РИА "Новости"

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ "перейти к наступлению в Донбассе".

По утверждению Дениса Пушилина, в скором времени Владимир Зеленский прикажет украинским военнослужащим реализовать план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд населения ДНР в Российскую Федерацию.