Пушилин заявил, что Зеленский в ближайшее время «отдаст приказ о наступлении» в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ "перейти к наступлению в Донбассе".
По утверждению Дениса Пушилина, в скором времени Владимир Зеленский прикажет украинским военнослужащим реализовать план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд населения ДНР в Российскую Федерацию.