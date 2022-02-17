Кремль внимательно следит за нагнетанием обстановки в Донбассе

Российские власти внимательно следят за обострением ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал сегодня, 17 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле читают каждую новость с фронтов Донбасса. «Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается», − приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков, с которых вели обстрел территории республики.
Также отметим, что советник главы МИД ЛНР Мирошник заявил, что режим тишины в Донбассе «разорван в клочья» военными Украины