Бойцы НМ ДНР открыли огонь в ответ на обстрел со стороны ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков, с которых вели обстрел территории республики. Информацию сообщает в четверг, 17 февраля, республиканское оборонное ведомство.
В НМ ДНР напомнили, что сегодня утром зафиксированы обстрелы с позиций ВСУ, из минометов и гранатометов велся огонь по территории республики.
«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», − уточнил представитель ведомства.
Ранее сегодня в НМ ДНР сообщили, что ситуация на линии фронта «резко обострилась», Вооруженные силы Украины пытаются развязать активные боевые действия.