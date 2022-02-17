Бойцы НМ ДНР открыли огонь в ответ на обстрел со стороны ВСУ

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17 февраля 2022, 10:46

Бойцы НМ ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков, с которых вели обстрел территории республики. Информацию сообщает в четверг, 17 февраля, республиканское оборонное ведомство.

В НМ ДНР напомнили, что сегодня утром зафиксированы обстрелы с позиций ВСУ, из минометов и гранатометов велся огонь по территории республики.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», − уточнил представитель ведомства.

Ранее сегодня в НМ ДНР сообщили, что ситуация на линии фронта «резко обострилась», Вооруженные силы Украины пытаются развязать активные боевые действия.