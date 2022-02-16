Политолог Гращенков считает, что Путин не будет с ходу подписывать документ о признании независимости ДНР и ЛНР

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16 февраля 2022, 13:39 Источник: Свободная пресса

В. Путин, Фото с сайта Кремля

Политолог Илья Гращенков считает, что Владимир Путин не будет с ходу подписывать документ о признании независимости самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР. Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики, прокомментировал вероятность того, что президент России пойдёт на признание народных республик Донбасса в качестве независимых государств.

Эксперт полагает, что Путин "не очень любит давление на него". По мнению Гращенкова, "значит, подписывать с ходу точно не будет". "Такой документ хорошо использовать на переговорах, но ценен он как раз тем, что подписи на нем пока нет", — считает Илья Гращенков.

По мнению Гращенкова, подписание документа о признании ДНР и ЛНР сузит коридор возможностей для России в международных переговорах и окончательно убьёт Минские соглашения, и подписание проекта постановления президентом было бы логично отложить до окончания всех этих международных переговоров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду рассказал журналистам, что глава государства обращение Госдумы по признанию ДНР и ЛНР получил, на него отреагировал, принял его к сведению.

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что «признание ДНР и ЛНР развязывает Украине руки».