Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что «признание ДНР и ЛНР развязывает Украине руки»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 февраля 2022, 11:30 Источник: МК

Koнстантин Затулин, фото: Коmsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин не голосовал за идею КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных и Луганской Народных Республик.

Госдума 15 октября приняла постановление "Об обращении ГД "К Президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики". "За" проголосовал 351 депутат.

Затулин объяснил свой отказ проголосовать. "Я признаю основания для того, чтобы это обсуждать. Обсуждение вполне может быть полезным", - сказал парламентарий и высказал мнение, что "такое немедленное признание Донецкой и Луганской народных республик" приведет "к отказу от Минских соглашений, к развалу всех существующих переговорных форматов, включая нормандский, так как в основе этого нормандского формата - минские договоренности".

По словам Затулина, мы "сами себе окажем медвежью услугу". "Мы возвели Минские соглашения в ранг документа ООН, мы настаиваем на их исполнении. И сами же делаем шаг, который немедленно будет истолкован как расчленение Украины, который перечеркивает все эти договоренности", - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу". "Лучшего подарка для оголтелых на Украине представить себе нельзя", - заключил законодатель.

По словам Знатулина, "если Украина вдруг сорвется с цепи, нападает на Донецк и Луганск, мы должны вступиться" и тогда немедленно поставить вопрос о признании.

Политик напомнил про опыт 2008 года. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили напал на Южную Осетию, и в полном соответствии с заранее объявленной мерой Россия признала Южную Осетию и Абхазию.

Лидер КПРФ опубликован пост по поводу поддержки Госдумой проекта постановления КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.