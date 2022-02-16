Геннадий Зюганов сообщил, что его из больницы выписали

Аргументы Недели → Политика 13+

16 февраля 2022, 11:03

Геннадий Зюганов, фото: vk.com/gennadiy_zyuganov

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в среду сообщил, что его из больницы выписали. Чувствует себя политик нормально. Представители КПРФ ранее рассказывали о госпитализации Геннадия Андреевича Зюганова.

Он находился в Центральной клинической больнице на профилактическом обследовании. Но секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что лидер партии попал в больницу с симптомами ОРВИ, и компьютерная томография не показала признаков поражения легких.

Вчера Зюганова на заседании Госдумы не было. "Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой", — рассказал политик РИА Новости сегодня.

В аккаунте Зюганова с соцсети "Вконтакте" опубликован пост по поводу поддержки Госдумой проекта постановления КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. "...за наш проект проголосовал 351 депутат против 310 депутатов за альтернативное предложение «Единой России». Самое удивительное, что инициативу коммунистов поддержали более 250 депутатов-едроссов", - пишет Зюганов. Политик заключил: "Рад, что благоразумие и здравый смысл восторжествовали!"