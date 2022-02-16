Песков: Путин получил и принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин получил и принял к сведению обращение Государственной думы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду рассказал журналистам, что глава государства обращение получил, на него отреагировал, принял его к сведению.
Пресс-секретарь российского президента заявил, что какого-то комментария по этому поводу не существует. Как отметил Песков, документ — яркий показатель настроя парламентариев и общества.
По его словам, президент акцентировал, что главное — помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке Украины, а сделать это можно, способствуя имплементации минского комплекса мер.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.