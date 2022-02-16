Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР

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16 февраля 2022, 08:22

Рамзан Кадыров, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По мнению Кадырова, Путин одобрит решение парламентариев по признанию ДНР и ЛНР.

Глава Чечни написал в своем Telegram-канале: "Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение, и Россией независимый статус обеих республик будет признан".

Как отметил Кадыров, "Владимир Владимирович Путин - дальновидный и мудрый политик". "Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг", - выразил свою точку зрения чеченский лидер.

По его словам, такое мнение поддерживает большинство россиян.

Как отметил Кадыров, чеченский народ полностью понимает "незавидное чувство безысходности" и считает, "что жителей ДНР и ЛНР спасет только такая логическая точка".

Кадыров заявил, что если киевские власти не выполняют Минские соглашения, не предпринимают попытки к мирному урегулированию вопроса, не ищут путей решения кризиса, "то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя президент РФ Владимир Путин".

Госдума России 15 февраля 2022 года приняла постановление о необходимости признания самопровозглашенных республик.

Американский президент Джозеф Байден в своем обращении к российским гражданам призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины. Байден заявил, что народы России и Украины имеют общую историю и не должны развязывать "кровавую" войну.