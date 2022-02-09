Кто разрушает закон и право в Сочи?

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9 февраля 2022, 10:58 Сергей ИВАНОВ

Череда должностных нарушений, странные уголовные дела, многолетняя волокита и попустительство, молчание высшего руководства, цеховая вседозволенность — этими явлениями обросла история борьбы за свои права сочинской семьи Адамян — Буюклян. Здравый смысл требует оперативной реакции краевого руководства МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Правоохранители, виновные в нарушении прав граждан, обязаны ответить за свои проступки. Но почему-то до сих пор ни сотрудникам полиции, ни работникам прокуратуры не хватает на это здравого смысла, словно они покрывают друг друга и делают всё, чтобы не выполнять свою работу, и при этом оказывают медвежью услугу другой стороне.





Руководству МВД, СК и прокуратуры — на карандаш

Подробности данной истории мы публиковали в материалах «Рейдерство или полицейский бизнес по-сочински? Часть 1. Заметание следов», «Рейдерство или полицейский бизнес по-сочински? Часть 2. Правоохранительный пресс». Мы рассказывали, что на основании решения Краснодарского краевого суда от 30 января 2018 года гражданке М. Г. Буюклян был возвращен жилой дом и земельный участок из незаконного владения семьи Мелконян. После неоднократных проверок данного решения Верховный Суд РФ признал его законным и обоснованным. Поскольку в судах было установлено, что титул собственности на домовладение ответчик Мелконян приобрела на основании ряда мнимых сделок, в результате чего Буюклян причинен крупный имущественный вред, М. Г. Буюклян и О. Г. Адамян обратились в УВД по г. Сочи ГУ МВД России с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Мелконян и работников ООО «Долговой центр». По их мнению, действия упомянутых выше лиц и организации могут подпадать под определения мошенничества и самоуправства. Так ли это на самом деле, должны были ответить правоохранительные органы, но не тут-то было. Вместо этого материалы дела несколько раз меняли номера, три года циркулировали по отделам, намотали пять кругов, но так и не получили должной правовой оценки. Невольно возникает подозрение, что это намеренная волокита и стремление скрыть материалы от заявителей. В связи с чем Буюклян и ее представитель неоднократно обращались с заявлениями в районную и городскую прокуратуру, однако и здесь они сталкивались с отсутствием должной реакции. Складывалось впечатление, что прокуратура лишь придумывает основания для легализации странной позиции сочинской полиции в отношении заявления Буюклян, и эта позиция, по нашему мнению, могла быть созвучна интересам Мелконян.

Три года борьбы с неприступной правоохранительной машиной вынуждали Буюклян заявлять о существовании целой системы злоупотреблений. Соответствующая жалоба направлена начальнику ГУ МВД России по Краснодарскому краю В. Л. Андрееву. В ней она оценивает действия сочинских полицейских как намеренную волокиту. Направлена жалоба и прокурору города Сочи В. Н. Овечкину с просьбой принять меры прокурорского реагирования на действия следователей, содержащие, по мнению заявителя, признаки коррупционных преступлений и злоупотребления служебными полномочиями. В Следственный комитет и прокуратуру отправлено заявление о возбуждении уголовного дела в связи с вынесением заведомо неправосудных решений и жалоба на действия судьи Центрального районного суда г. Сочи Мартыненко, который неоднократно отказывал заявителям в рассмотрении жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов.

Более того, до сих пор следователем СО по Центральному району города Сочи СК РФ по Краснодарскому краю Андриановым не рассмотрено ходатайство о признании экспертизы специалиста Плетня недопустимым доказательством и прекращении уголовного дела, возбужденного против М. Г. Буюклян и Г. О. Адамяна по ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Что не так с полицией?

Жалоба начальнику краевого главка Андрееву подробно описывает ситуацию, с которой столкнулись Буюклян и Адамян, когда обратились в сочинский УВД с заявлением о возбуждении дела по факту незаконного завладения их имуществом. Иначе как волокитой назвать ее, на наш взгляд, сложно. Как мы говорили, материалы заявления пять раз футболились из отдела в отдел с нарушением подследственности и со сменой номера, складывается впечатление, что просто скрывались от заявителей, но так и не получили законной и обоснованной процессуальной оценки. Удивительно, что само следственное управление сочинского УВД обосновало всё это обстоятельствами, связанными с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрением уголовного дела различными инстанциями, то есть обстоятельствами, которые никак не обосновывают превышение разумных сроков уголовного производства.

Не говорит ли это о том, что вместо изобличения настоящих правонарушителей следственные органы УВД Сочи оказывают медвежью услугу тем же Мелконян и ООО «Долговой центр»? Почему, допустим, если в их действиях нет состава преступления, до сих пор не вынесено законное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Почему, наоборот, следователи выискивают совершенно, на наш взгляд, нелепые поводы для того, чтобы обвинить во всём самих заявителей? Сам алгоритм ситуации с бездействием в отношении одной из сторон и действиями в отношении другой поневоле заставляет задуматься и предположить: а не используют ли участники конфликта связи в правоохранительных органах, чтобы, вопреки вступившему в законную силу решению суда, очернить оппонентов и все-таки оставить за собой права на имущество?

Представьте, противной стороне из одного из судебных дел стало известно о существовании некой долговой расписки, которую в 2007 году формально написал Буюклян ее племянник — Грант Адамян. Это отдельная история, которая никоим образом не связана с делом о выселении Мелконян из домовладения Буюклян, потому что гражданское дело, в котором находилась расписка, было инициировано Буюклян в суде с целью перевоспитания племянника, а потому не имело для сторон юридических последствий. Тем не менее, видимо, по наитию или по наводке следователь следственного сочинского управления Терехова, предположив, что расписка Адамяна написана задним числом, в январе 2021 года возбудила уголовное дело, в рамках которого провела обыск в домовладении Буюклян, откуда изъяла эту расписку. После этого Терехова привлекла к делу эксперта Плетня, который, по заключению специалиста Института судебных экспертиз и криминалистики, не имеет квалификации и опыта для исследования давности изготовления документов. Данный эксперт указал, что изъятая расписка была составлена задним числом, поэтому якобы речь идет о фальсификации доказательств. Это легло в основу возбуждения уголовного дела в отношении М. Г. Буюклян и Г. О. Адамяна, хотя данная расписка не влияла ни на исход искусственного спора между тетей и племянником, ни на исход дела о выселении Мелконян из домовладения Буюклян.

Чтобы разорвать сомнительную схему взаимодействия следователя Тереховой и эксперта Плетня, Буюклян обратилась с заявлением в УВД Сочи и к прокурору Сочи для проведения проверки в порядке статьи 144 УПК РФ. Однако, несмотря на это, волокита по заявлению о мошенничестве в отношении Мелконян и ООО «Долговой центр» продолжается до сих пор.

В жалобе на имя генерал-лейтенанта полиции Андреева заявители просят истребовать материал проверки по заявлению Буюклян и Адамяна. А также указать, когда будет проведена служебная проверка в отношении руководителей и следователей УВД, причастных к волоките, разобраться в причине этой волокиты, дать оценку действиям и бездействиям должностных лиц, организовать всестороннюю, объективную проверку с последующим законным решением по заявлению Буюклян. Сами заявители убеждены, что сведений и доводов, которые ими изложены, более чем достаточно для возбуждения уголовного дела.

Без прокуратуры — никуда

В жалобе на имя прокурора города Сочи В. Н. Овечкина заявители резонно напоминают, что в соответствии с законом о прокуратуре прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина. И в случае, если есть основания, принимает меры, чтобы лица, нарушившие эти права, понесли установленную законом ответственность.

Следует отметить, что сомнительное заключение эксперта Плетня следователь Терехова передала следователю СО по Центральному району Сочи СК РФ Шериеву для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о фальсификации доказательств. Но со слов Гранта Адамяна, следователь предложил ему согласиться с постановлением об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока привлечения к ответственности, то есть по нереабилитирующему основанию. Если бы так получилось, то данное постановление могло попасть в дело о выселении Мелконян из домовладения Буюклян и стать основанием для возобновления этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Ну а поскольку Грант Адамян не дал такого согласия, следователь возбудил дело в отношении «неустановленных лиц». Несмотря на то, что лица установлены, само существование дела, на наш взгляд, может использоваться как инструмент давления, который способен сильно ограничить возможности Буюклян и Адамяна защищать свои права.

Однако судебные жалобы на действия следователя привели к тому, что дело было передано другому сотруднику Следственного комитета — Андрианову. Но, даже несмотря на смену следователя, общая тональность взаимодействия с правоохранительными органами не изменилась.

Вместе с тем следователь признал Буюклян и Адамяна подозреваемыми по делу о фальсификации и назначил новую экспертизу давности документа в ФБУ «Краснодарская ЛСЭ Министерства юстиции Российской Федерации». После того как на имя руководителя регионального управления СК была подана жалоба на действия следователя и ходатайство о его отводе, Буюклян и Адамяну было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 303 УК РФ. При этом следователь почему-то ссылался на сомнительную экспертизу Плетня, не дав оценку экспертизе Минюста, которая поставила под сомнение заключение Плетня.

Эти действия, на наш взгляд, могут подтверждать версию о том, что дела возбуждались для решения определенных задач. И рискнем предположить, что задачи эти находились в сфере интересов Мелконян.

По идее, как опытный юрист, следователь должен был понимать, что в действиях Буюклян и Адамяна отсутствует объект преступления, однако всё равно назначил их обвиняемыми. Насколько такие действия соотносятся с понятиями законности?

Предыдущий следователь — Шериев, когда возбуждал дело, кажется, также должен был осознавать необходимость отказа в возбуждении ввиду отсутствия состава преступления, но не по истечении срока привлечения к ответственности, а по реабилитирующим основаниям.

По мнению адвоката Ерченко, в действиях и решениях следователей Тереховой, Шериева и Адрианова, а также специалиста Плетня содержатся признаки должностных преступлений, поэтому ситуация требует срочного принятия мер прокурорского реагирования.

А судьи кто?

Каждый законопослушный гражданин Российской Федерации знает, что если его права ущемляются, то он вправе обратиться в суд, чтобы получить защиту от органа, максимально не зависимого от возможной коррупции. Именно поэтому гражданка Буюклян пыталась обжаловать решения и действия следователей и прокуроров в Центральном районном суде города Сочи. Удивительно, но, как только жалобы попадали к судье Мартыненко, они тут же возвращались без рассмотрения. Именно поэтому в Прокуратуру Сочи было подано заявление в отношении судьи с просьбой провести объективную проверку в порядке ст. 144 УПК РФ для рассмотрения вопроса о привлечении служителя Фемиды к ответственности по статьям 285, 286, 305 УК РФ.

Всё это, на наш взгляд, требует детального и беспристрастного рассмотрения контролирующими органами. Вообще же, резюмируя ситуацию, отметим, что в России в целом давно сложилась непростая для рядовых граждан ситуация. Поскольку представители власти имеют широкие возможности использовать данные им «рычаги» в личных целях или в интересах «третьих лиц», сделать из закона дышло несложно. В таких случаях восстановить беспристрастный механизм работы закона могут лишь волевые решения руководителей вышестоящих правоохранительных структур.

Наша редакция направляла журналистские запросы с просьбой оценить правомерность действий следователей и сотрудников Прокуратуры города Сочи, однако нам были даны формальные ответы о законности и обоснованности процесса, в котором увязла семья Буюклян. Сами же мы по-прежнему считаем всё происходящее настоящим процессуальным безобразием.

Данный материал является официальным запросом руководителям федеральных и региональных правоохранительных органов с просьбой обратить внимание на ситуацию, дать принципиальную процессуальную оценку приведенной информации.