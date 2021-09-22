Рейдерство или полицейский бизнес по-сочински? Часть 2

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22 сентября 2021, 11:16 Сергей ИВАНОВ

Попытка семьи Буюклян и Адамян из Сочи добиться наказания для лиц, причастных к завладению правом собственности на их домовладение, обернулась прессингом со стороны правоохранительных органов: уголовные дела возбуждают против самих пострадавших.



Напомним: 2 октября 2019 года в №38 (682) наша газета опубликовала материал «Рейдерство или полицейский бизнес по-сочински». В публикации мы рассказывали о том, как в результате недобросовестных действий А. А. Мелконян и ООО «Долговой центр» жительница Сочи Маргарита Буюклян лишилась своего домовладения. Тридцатого января 2018 года Краснодарский краевой суд восстановил право Буюклян на спорный объект недвижимости и возвратил домовладение законному владельцу. Между тем остались без внимания и правовой оценки действия лиц, которые как раз провернули цепочку незаконных сделок и завладели чужой собственностью. Именно поэтому, надеясь на заинтересованность правоохранительных органов в разоблачении предполагаемой мошеннической схемы, гражданка Буюклян и ее брат Олег Адамян обратились в полицию с соответствующим заявлением. И вот уже почти три года заявители пытаются привлечь Анаит Мелконян и сотрудников ООО «Долговой центр» к уголовной ответственности, однако сочинские правоохранители и судьи «умело» препятствуют им в этом. Более того, в адрес Олега Адамяна посыпались угрозы фабрикации против него и его родственников уголовных дел, а некоторые «коммерческие» интернет-ресурсы и видеоблогеры стали создавать информационный шум, пытаясь выставить мошенниками самих Буюклянов и Адамянов. Даже депутат Затулин на фоне всей этой продажной шумихи усомнился в решении Краснодарского краевого суда и выразил симпатию семье Мелконян, которые и получили в свое время трехэтажный особняк, отнятый у законных владельцев. Наши журналисты 18 октября 2019 года направили запросы в краевую прокуратуру, Следственный комитет и ГУВД края, а также самому депутату, чтобы каждый дал свою правовую оценку «бездействию» своих подчиненных и высказал позицию по сложившейся ситуации, однако до сих пор в соответствии с законом о СМИ мы не получили ответа ни от одного из адресатов.

Новая волна репрессий в отношении Олега Адамяна стала поводом для новой публикации и новых запросов в правоохранительные органы. Как говорится, не прошло и полгода, а в нашем случае — чуть больше года, как угрозы в адрес потерпевших стали реализовываться на практике. То есть сразу после новогодних праздников, 11 января 2021 года, следователь следственного управления Сочи Анна Терехова, в производстве которой находилось заявление о мошенничестве Анаит Мелконян и сотрудников ООО «Долговой центр» (КУСП 14138), возбудила уголовное дело не по этому заявлению, а в отношении самой заявительницы Буюклян. И сделала она это так, чтобы Буюклян не смогла обжаловать постановление следователя в суде. Как это можно сделать? Очень просто!

Согласно требованиям уголовно-процессуального закона следователь вправе возбудить уголовное дело либо в отношении подозреваемого, либо, если подозреваемый неизвестен, в отношении неустановленных лиц. В первом случае подозреваемый вправе обжаловать решение о возбуждении уголовного дела в суде, а во втором случае — нет.

Складывается ощущение, что именно с целью создания Буюклян препятствий в обжаловании решения о возбуждении уголовного дела в суде Терехова указала в постановлении, что в период с 28 декабря 2012 года по 20 июня 2018 года неизвестные лица приобрели путем обмана права собственности на домовладение по улице Пластунской, 132а. И это при том что в тот период времени, когда, кроме решения крайсуда от 30 января 2018 года, которым данное домовладение возвращено Буюклян из незаконного владения Мелконян, никаких других документов, связанных с переходом прав на домовладение, не было. При этом все документы, связанные с данным делом, подписывались либо Буюклян, либо доверенными лицами, о которых Тереховой было хорошо известно.

Следовательно, у Тереховой было достаточно информации, на основании которой, на наш взгляд, можно было сделать однозначный вывод, что если уж кто-то и приобрел право собственности на домовладение незаконно, то это могла быть только Буюклян, а значит, возбуждать уголовное дело нужно было в отношении нее.

Но это было только начало реализации угроз в адрес Олега Адамяна. Сразу же после возбуждения этого уголовного дела следователь организовала одновременно по месту жительства Буюклян и ее родственников четыре обыска. Причем сделала она это ранним утром и без санкции суда, обосновав свои действия тем, что ей срочно понадобились какие-то документы, которые никого из следователей больше двух лет не интересовали и которые почему-то никто из сотрудников, проводящих обыски, назвать так и не смог.

Напрашивается вывод, что всё это было сделано для того, чтобы посеять страх. Ведь возбуждение уголовного дела при наличии решения суда о возврате Буюклян права собственности на домовладение явно противоречит принципу преюдиции, согласно которому «...обстоятельства, установленные вступившим в законную силу... решением суда, принятым в рамках гражданского... судопроизводства, признаются... следователем... без дополнительной проверки...» (ст. 90 УПК РФ).

Однако, сколько бы нарушений ни было допущено при возбуждении данного уголовного дела, Буюклян до сих пор не может добиться рассмотрения ее жалобы в Центральном районном суде Сочи. И всё потому, что она формально не является подозреваемой по делу.

Видимо, понимая, что ни Буюклян, ни кто-то другой из ее родственников не испугались произвола сочинских силовиков и привлечь Буюклян или ее родственников к уголовной ответственности по этому делу законно не получится, следователь сочинского Следственного комитета Руслан Шериев 21 июля 2021 года возбудил очередное уголовное дело. На этот раз — по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и уже в отношении Гранта Адамяна — сына Олега Адамяна, которого следователь тоже назвал в постановлении о возбуждении дела «неустановленным лицом». И это опять же тогда, когда следователь знакомил Гранта с заключением экспертизы по расписке, которая, по его мнению, была сфальсифицирована последним и передана в гражданское дело, не связанное с делом, по которому право собственности на домовладение возвращено судом Буюклян. Кроме того, следователь спрашивал у Гранта письменное согласие на отказ в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, что, как правило, делается следователями только тогда, когда у них есть все основания привлечь данное лицо к уголовной ответственности.

Аналогичные «шедевры» сочинских следователей не знают границ, и если по первому делу можно хоть как-то оправдать следственную фантазию, то фантазию уголовного дела в отношении Гранта, а тем более его причастность к якобы совершенной фальсификации доказательств по гражданскому делу невозможно обосновать в принципе, поскольку, если этот факт имел место быть, то это обстоятельство еще раз подтверждает, что краевой суд принял правильное решение, вернув домовладение Буюклян.

Механизм возбуждения уголовных дел в отношении неустановленных лиц, когда на самом деле эти лица установлены, помогает российским следователям нарушать права подозреваемых на защиту, и, как показала практика, сочинские следователи этим механизмом успешно пользуются. Поэтому жалоба на решение следователя Шериева о возбуждении дела, поданная Грантом в Центральный районный суд Сочи, была возвращена судьей Мартыненко на том основании, что заявитель не является подозреваемым по уголовному делу.

Таким образом, на сегодняшний день все незаконные решения и действия сочинских следователей и судей проходят безнаказанно, а значит, не исключено появление очередного уголовного дела либо совершение очередных устрашающих акций в рамках уже возбужденных дел.

В данный момент Прокуратура города Сочи рассматривает заявление Маргариты Буюклян, Олега Адамяна и Гранта Адамяна о возбуждении уголовного дела по статьям 285, 286, 305 УК РФ в отношении судьи Центрального районного суда г. Сочи Мартыненко. Как считают заявители, тот систематически выносил неправосудные решения по жалобам Буюклян и адвоката Леонида Ерченко. Тем самым, полагают они, тормозился процесс, в результате которого заявления о подозрениях в совершении Мелконян и сотрудниками ООО «Долговой центр» преступления могли быть надлежаще проверены и решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Поэтому, как бы кто ни старался называть черное белым, используя для этого гербовые печати, правда всегда будет на стороне тех, кто в нее верит! А это значит, что придет время, когда личные связи больше не смогут легализовать правонарушения, в том числе должностные, которые, как нам кажется, уже стали нормой по данному делу. Придет время — и закон наконец-то начнет работать даже в отношении тех, кто занимает ответственные должностные посты.

Данный материал является официальным обращением в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия решений в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

Продолжение следует…

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