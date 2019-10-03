Рейдерство или полицейский бизнес по-сочински?

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3 октября 2019, 10:41 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

В данном материале мы никого не обвиняем, а лишь предполагаем, опираясь на факты и мнение сочинского адвоката Леонида Ерченко.

Это дело очень хорошо известно правоохранительным и судебным органам Сочи как дело, по которому семью Анаит Мелконян судебные приставы выселили из частного домовладения, расположенного на улице Пластунской, 132 «А», которое когда-то принадлежало на праве собственности гражданке Буюклян. Даже депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин встал на защиту этой семьи, полагая, что судебная коллегия Краснодарского краевого суда, которая 31 января 2018 года приняла решение о выселении семьи Мелконян, невнимательно изучила дело, то есть допустила ошибку.









Да, дело действительно сложное, поскольку право собственности на домовладение Буюклян перешло к Мелконян через несколько признанных впоследствии ничтожными сделок, последней из которых был договор купли-продажи, заключенный Мелконян 20 декабря 2012 года с, как теперь ясно, аффилированным с Банком ВТБ-24 лицом — ООО «Долговой центр». Восстанавливая право собственности Буюклян на данное домовладение, судебная коллегия пришла к выводу, что гражданка Мелконян действовала неразумно и недобросовестно, поскольку при заключении сделки с «Долговым центром» она проигнорировала факты ничтожности предыдущих сделок и то обстоятельство, что это юридическое лицо не обладало предметом отчуждения. Это обстоятельство суд подтвердил письмом ООО «Долговой центр» в адрес Чуйкова О.Г. — сына Олега Адамяна (брата Буюклян), в котором компания требует от него освободить домовладение уже после заключения договора с гражданкой Мелконян. Именно эти обстоятельства привели судебную коллегию к выводу о том, что домовладение Буюклян выбыло из владения собственника помимо его воли, а значит, оно должно быть ей возвращено.









Таким образом, непонятно, в чем именно не разобрался, по мнению депутата Затулина, суд апелляционной инстанции, принимая решение о выселении семьи Мелконян? Ответ на этот вопрос ни депутат, ни иные заинтересованные лица не дают. На этом, по идее, нужно было «поставить точку», поскольку решение суда вступило в законную силу и при этом несколько раз проверялось вышестоящими судебными инстанциями, в том числе Верховным Судом РФ. Однако, вместо того чтобы признать свои ошибки, Мелконян Анаит и ее супруг – Мелконян Ваграм со сверхординарной самоуверенностью взялись публично изображать из себя жертв судейского произвола и мошенничества, якобы совершенного в отношении них гражданкой Буюклян и ее родственниками. С этой целью Анаит Мелконян систематически направляет в Краснодарский краевой суд необоснованные заявления о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, и одновременно с этим в Сети идет широкомасштабная информационная пропаганда. Участвуют в распространении темы Мелконян-Буюклян многие: видео-блогер ютуб-канала «Сочинская коммуна» Езугбая, редакция интернет-сайтов «Привет Сочи», «Ясно», а также упомянутый депутат Затулин. Информационное пространство выражает общую, хоть и недостоверную мысль: Буюклян в отношении семьи Мелконян совершено мошенничество. При этом факт мошенничества Ваграм Мелконян подтверждал в своих интервью не конкретными фактами, а указывая на погашенную судимость Олега Адамяна и другие обстоятельства, не связанные с этим делом, намекая на то, что эти сведения важнее доказательств, на основании которых суд выселил его семью из незаконно занимаемого домовладения.

Однако более глубокое исследование документов, показаний свидетелей и обстоятельств, которые не входили в предмет доказывания по гражданскому делу о выселении семьи Мелконян, показали, что для вывода о недобросовестности и неразумности в действиях покупателя при заключении договора купли-продажи домовладения с «Долговым центром» у суда имелись основания и документы. Судебные акты содержат выводы, которые суды обосновали. Следует отметить, что содержание судебных актов и история, которая из них видна, это только «вершина айсберга», под которой, как показало адвокатское расследование, находилась «другая его часть», скрывающая признаки рейдерства, мошенничества, самоуправства и коррупции, с помощью которых домовладение в свое время отняли у Буюклян и ее родственников. Правда, теперь семья Мелконян как конечный покупатель недвижимости толкует все это иначе, называя восстановление жилищных прав Буюклян нарушением своих жилищных прав.

Но все тайное всегда становится явным, а потому, проанализировав всю информацию, связанную с выселением семьи Адамяна из дома Буюклян, адвокатское расследование пришло к выводу о необходимости обратиться в правоохранительные органы. В связи с этим Буюклян и Адамян 12 апреля прошлого 2018 года обратились в УВД по городу Сочи с заявлением о проверке наличия в действиях работников ООО «Долговой центр» и самой Мелконян признаков преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 330 (самоуправство) УК РФ. Заявление сразу же было передано для проверки в отдел полиции Центрального района города Сочи. История сочинского дома и причастных лиц, ставшая основой для обращения в правоохранительные органы, подробно рассказана в видеоролике «Чужое взять — свое потерять» на ютуб-канале адвоката Леонида Ерченко. Там и про ООО «Долговой центр».

Однако до сих пор заявители не получили ни одного процессуального решения, в котором была бы дана юридическая оценка их выводам и изложенным обстоятельствам.

Что это? Разгильдяйство, халатность, некомпетентность или нежелание сотрудников полиции заниматься сложным для них расследованием?

Ответы на эти вопросы появились сразу же после того, как Олег Адамян попытался ознакомиться с материалом по своему заявлению, обратившись в отдел полиции Центрального района г. Сочи, в следственный отдел по Центральному району г. Сочи СК РФ по Краснодарскому краю и в прокуратуру Центрального района г. Сочи с соответствующими заявлениями и ходатайствами. Но на все его письма приходили отписки, в которых никто ни в чем не отказывал, но и предоставлять материал для ознакомления тоже никто не собирался, ссылаясь на то, что этого материала у них нет.

Наверное, и это можно было бы списать на российское разгильдяйство, если бы опять не одно «но».

Как рассказывают очевидцы, семью Адамян выселяли из дома Буюклян с помощью сотрудников отдела полиции Центрального района. Это произошло на следующий день после того, как Мелконян получила свидетельство о государственной регистрации права собственности. Зная, как в России работают правоохранительные органы, оперативность, с которой сотрудники полиции помогли гражданке Мелконян выставить людей на улицу, наводит на мысль о том, что операция была спланирована «новой владелицей» и полицейскими заранее и совместно! Но ведь закон «О полиции» запрещает сотрудникам полиции вмешиваться и разрешать жилищные споры! Почему тогда сотрудники этого полицейского подразделения превысили свои полномочия, выселив семью Адамян без судебного решения и судебных приставов? Фактически они совершили серьезный должностной проступок, который повлек нарушение гарантированных Конституцией жилищных прав Буюклян и ее родственников. Ни один адекватный полицейский не пошел бы на такой риск без покровительства со стороны своего руководства!

Как полагает адвокат Ерченко, причины столь подозрительной оперативности и вовлеченности правоохранителей в гражданский спор могут объясняться родственными связями семьи Мелконян в правоохранительных органах Сочи и безнаказанностью отдельных должностных лиц.

— Дело в том, что зять Анаит Мелконян — Юрий Погосов — является помощником председателя военного гарнизонного суда Сочи, а ее брат — Кеворк Календжян — руководителем следственного отдела ОП Центрального района Сочи. Не без покровительственных родственных связей обошлась организованная силовая поддержка при выселении семьи Адамяна из домовладения Буюклян, — утверждает Леонид Ерченко.

Именно этим обстоятельством, возможно, объясняется агрессивное поведение гражданки Мелконян, которая при ее выселении из дома судебными приставами была уверена в том, что ее защитит прокурор и действующий в то время руководитель следственного отдела Сочи Репкин. Эта уверенность, вероятно, передалась и супругу Мелконян Анаит — Ваграму Мелконяну, который, сознавая свою безнаказанность, публично избил судебного пристава Зориновского, по факту чего следственный отдел Центрального района города Сочи Следственного комитета Российской Федерации возбудил в отношении Ваграма уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Однако и здесь родственные связи, скорее всего, возымели действие, поскольку уголовное дело было передано в нарушение принципа подследственности в отдел полиции Центрального района Сочи, где дознаватель Пучкова прекратила его не только с превышением полномочий, но и по очевидно надуманным основаниям. Более подробно об этом деле рассказано в видеоролике «Избиение судебного пристава при выселении из жилого дома в г. Сочи» на ютуб-канале адвоката Ерченко . И только после обращений к вышестоящему руководству МВД РФ, СК РФ и Генеральной прокуратуры РФ законность по данному уголовному делу была восстановлена, дело было возвращено в следственный отдел Центрального района г. Сочи СК РФ по краю, где Ваграму Мелконяну было предъявлено обвинение, и в настоящее время судья Центрального районного суда Сочи Бажин назначил ему наказание в виде штрафа 100 000 рублей.

Таким образом, эти и другие обстоятельства позволяют утверждать, что заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Анаит Мелконян и сотрудников ООО «Долговой центр» не проверялось в порядке ст. 144 УПК РФ и незаконно перемещалось в течение года из одного следственного подразделения в другое, не потому что кто-то из следователей халатно относился к своим обязанностям, а потому что руководителем следственного отдела, в котором должно было проверяться это заявление, является брат Анаит Мелконян — Календжян Кеворк, считает Леонид Ерченко.

В данный момент установлено, что заявление Буюклян и Адамяна находится в следственном отделе по Центральному району Сочи СК РФ по краю, о чем заявители узнали не из официальных писем, а из объяснений помощника прокурора Центрального района Чехуновой, которая 12 августа 2019 года пояснила суду, рассматривающему жалобу адвоката Ерченко на незаконное бездействие руководителя следственного отдела ОП Центрального района Сочи Календжяна, что материал по заявлению Буюклян и Адамяна находится в следственном отделе по Центральному району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю, куда его направил сам Календжян, объединив это заявление «зачем-то» с заявлением Мелконян в отношении Буюклян и других лиц. Календжян имеет высшее юридическое специальное образование, руководит следственным органом, а значит, ему хорошо известно, что статьи 159 и 330 УК РФ не подследственны следственному комитету и в силу ст. 144, 145 УПК РФ решение о возбуждении или об отказе в возбуждении дела по заявлению должен был принимать его следственный орган, а не следственный комитет.

Несмотря на то что найти разыскиваемый материал помогла помощник прокурора Чехунова, можно ли говорить о ее добросовестном выполнении прокурорского надзора, если она предоставила суду письма руководителей отдела полиции Центрального района Сочи Аджиева и Календжяна с недостоверной информацией, которыми они создавали видимость работы по разыскиваемому материалу. Фактически эти действия были больше похожи не на восстановление законности, а на попытки прокуратуры легализовать в суде укрывательство разыскиваемого материала от Олега Адамяна. По фактам выявленных служебных подлогов адвокат Ерченко сделал в судебном заседании два заявления о преступлениях, предусмотренных ст. 292 УК РФ, которые судья Бажин был вынужден направить в следственный отдел Центрального района Сочи СК РФ по краю для проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

Таким образом, эти и другие обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что руководитель следственного отдела ОП Центрального района Сочи Календжян играл и продолжает играть в этом деле значительную роль, вероятно, помогая своей сестре избежать уголовно-правовой оценки ее действиям и возможных последствий для самого себя. Но если незаконные действия (бездействия) Календжяна хоть как-то можно объяснить родственными связями, то как объяснить поведение помощника прокурора Чехуновой, которая при очевидных грубых нарушениях прав Адамяна на ознакомление с материалом проверки, непосредственно затрагивающим его права, посчитала эти нарушения законными и обоснованными?

— Что касается решения судьи Бажина, которое он незаконно принял в пользу Чехуновой М.В. и Календжяна К.А., отказав в удовлетворении моей жалобы, то незаконные судебные решения в пользу правоохранительных органов — это всероссийская проблема, изучение которой уже давно привело ученых к выводу о том, что судьи — это обычные люди, имеющие никому не чуждую черту характера — нерешительность, а потому в условиях российского беззакония, формируемого, в том числе, самими судьями, эта черта заставляет их принимать решения в пользу правоохранительных органов, чтобы избежать возможных проблем, которые прокуроры и следователи могут им создать и реализовать, — считает Леонид Ерченко. — Именно эта черта характера является основной причиной создания в судейском сообществе и в правоохранительных органах круговой поруки, которую «благополучно» использовали при незаконном выселении семьи Олега Адамяна и которую продолжают использовать заинтересованные лица для укрывательства материала по заявлению.

Казалось бы, интрига о месте нахождения заявления раскрыта и можно выстроить качественную юридическую позицию для защиты прав Буюклян от продолжающихся посягательств со стороны Мелконян и ее родственников. Однако все оказалась не так просто. Руководитель следственного отдела по Центральному району Сочи Бескровный и следователь этого отдела Ильенко, видимо, руководствуясь принципом корпоративной солидарности с коллегой Календжяном, продолжили укрывать материал, в связи с чем 22 августа адвокату Ерченко пришлось повторно обратиться с жалобой в Центральный районный суд Сочи.

На этот раз судья Центрального районного суда Мартыненко вернул жалобу заявителю, и в этот же день заместитель руководителя следственного отдела Богданович отправил Адамяну ответ, в котором предложил согласовать по телефону дату и время ознакомления с материалом проверки.

Казалось бы, ну на этом уже точно можно поставить точку, и факт незаконного возврата судьей жалобы заявителю не имеет существенного значения, поскольку результат достигнут и Адамян получил долгожданный документ, которого он добивался больше года.

Но все оказалось не так просто. По указанному в письме номеру телефона ответила женщина, которая представилась следователем Конселадзе. Она отказала в согласовании даты и времени ознакомления с указанным материалом на том основании, что он находится на проверке в прокуратуре Центрального района Сочи, то есть в той самой прокуратуре, представитель которой (Чехунова) утверждала в суде, что материал находился в следственном отделе по Центральному району города.

Таким образом «круг замкнулся» и для того, чтобы «его разомкнуть» адвокат Ерченко в третий раз обратился в Центральный районный суд курорта с требованием признать нарушающим права доверителей отказ следователя Конселадзе в согласовании даты и времени ознакомления с указанным материалом.

На этот раз жалоба поступила к недавно назначенной судье Центрального районного суда Сочи Остапенко, которая 6 сентября признала обжалуемые бездействия правомерным на том основании, что материал по заявлению Буюклян и Адамяна находится на проверке в прокуратуре Центрального района Сочи. Судья не стала выяснять, зачем Богданович отправил Адамяну письмо о готовности согласовать дату и время ознакомления с материалом, если он находился в другой инстанции. Фактически судья Остапенко проигнорировала наличие противоречивых версий помощника прокурора Чехуновой и руководителя следственного отдела Богдановича и не стала устранять эти противоречия в судебном заседании. Вместе с тем эти противоречия не помешали судье выбрать ту позицию Богдановича, которая была ему выгодна в тот момент. Кроме того, не желая утруждать себя лишней работой, судья в нарушение требований УПК РФ, обязывающих судей проверять законность обжалуемых действий (бездействий) должностных лиц, не стала выяснять, на основании какого закона Конселадзе и Бескровный уклонились от исполнения конституционной обязанности — обеспечить Адамяну возможность ознакомиться с материалом проверки после его возвращения из прокуратуры.

Таким образом, «круг опять замкнулся», только теперь он скреплен гербовой печатью Центрального районного суда Сочи, который фактически выступил в этом деле помощником в сокрытии преступления, совершенного в отношении Адамяна и Буюклян. В настоящее время эту «помощь» суда достойно оценили работники следственного комитета и прокуратуры, которые теперь с большей уверенностью продолжают скрывать от Адамяна разыскиваемый материал. Видимо, они понимают, что в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы не только у Анаит Мелконян, но и тех, кто непосредственно занимался укрывательством преступлений и фальсификацией документов. Кроме того, после указанного решения судьи Олегу Адамяну стали поступать угрозы о фабрикации против него и его родственников уголовного дела с намеками на погашенную судимость Адамяна, не связанную с этим делом, которая якобы облегчит заказчикам привлечение его к уголовной ответственности без каких-либо доказательств обвинения.

В заключение следует отметить, что сочинская практика отказа в ознакомлении с материалом проверки в порядке ст. 144 УПК РФ на том основании, что он находится на проверке в прокуратуре или у руководства, стала для коррумпированных должностных лиц или просто для бездельников «палочкой-выручалочкой», с помощью которой они пытаются скрыть свои незаконные действия (бездействия), и судья Остапенко «успешно» эту практику в Сочи закрепила.

Данный материал является официальным обращением в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия решений в порядке ст. 144,145 УПК РФ.

Сергей ИВАНОВ