Эксперт Роспотребнадзора Михаил Щелканов: пик COVID-19 спадет в конце февраля, а весной возможна новая волна

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8 февраля 2022, 11:42 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Спад заболеваемости коронавирусом в России произойдет в конце зимы, к началу марта. Но весной возможна новая волна, подъем заболеваемости COVID-19. По мнению директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаила Щелканова, после зимнего пика, который закончится в конце февраля, будет небольшой в марте-апреле.

Новая волна, как полагает эпидемиолог, по-разному выразится в разных климатических зонах. Щелканов выразил надежду, что лету будет локальный минимум.

Специалисты Роспотребнадзора во вторник цитирует пресс-служба правительства Приморского края.

Щелканов отметил, что после лета, после отпусков и каникул, в сентябре-октябре все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ.

В регионах Дальневосточного федерального округа резкий в связи с ростом числа заболевших после новогодних праздников введены дополнительные ограничительные меры - дистанционное обучения в школах, временная приостановка диспансеризации и плановой медпомощи, перевода сотрудников на удаленку.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 165 643 новых случая заражения коронавирусом нового типа.

Низкая вероятность, что молоко матери, имеющей иммунитет от коронавирусной инфекции COVID-19, способно защитить грудного ребенка от заражения коронавирусом - считают генетики.