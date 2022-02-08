Генетик Артур Исаев сомневается, что молоко матери c иммунитетом от COVID-19 защищает ребенка от заражения коронавирусом

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8 февраля 2022, 11:18 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Низкая вероятность, что молоко матери, имеющей иммунитет от коронавирусной инфекции COVID-19, способно защитить грудного ребенка от заражения коронавирусом. Артур Исаев, генетик, руководитель научно-медицинского Центра "Genetico", основатель Института стволовых клеток человека, рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа не слишком устойчивый.

По мнению генетика, полагать, что когда женщина кормит младенца своим грудным молоком, у нее много антител, которые выделяются и могут передаваться малышу и защитить его от коронавируса — это несколько радужное представление, - сообщает URA.RU.

Похожее мнение и у специалиста по геномике и эволюционной биологии Михаила Гельфанда.

Он отметил, что про коронавирус никто не знает, сейчас данных недостаточно. По поводу материнского молока как защиты младенца от заражения коронавирусом он сказал: "С практической точки зрения, я бы не стал на это рассчитывать. Использовать это, как рекомендацию, было бы крайне опрометчиво".