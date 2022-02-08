За сутки в России выявили 165 643 случая заражения коронавирусом

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8 февраля 2022, 11:12

ПЦР тесты на COVID-19, Jens Büttner/dpa

За минувшие сутки в России зарегистрировали 165 643 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа в РФ госпитализировали 20 185 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный срок скончались 698 пациентов.

Как сообщили утром во вторник, 8 февраля, в оперштабе, за минувшие сутки после коронавируса в России выздоровели 81 188 человек, что на 45,8% больше, чем днем ранее.