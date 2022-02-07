Эпидемиолог Гундаров допустил, что статистика по «омикрону» написана от «фонаря» из-за недостатка тест-систем

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7 февраля 2022, 16:15 Источник: ОСН

пробирки, фото: pixels.com

Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в России недостаточно тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, поэтому статистика написана от «фонаря».

«… чтобы поставить диагноз, и сказать, что это именно омикрон, необходима соответствующая тест-система. Но это очень дорого, их у нас нет еще в таком большом количестве. Тогда откуда у нас такие цифры? Все эти цифры по “омикрону” по стране – от фонаря»,- пояснил ученый.

Гундаров добавил, что «омикрон» продолжит мутировать с огромной скоростью и приведет к появлению более заразного варианта. По его словам, это естественная способность вируса выживать и приживаться в тех условиях, в которых он устроился. Эпидемиолог отметил, что очередная волна коронавирусом ничем не отличается от предыдущих вспышек заболеваемости.

Медик рекомендует людям больше гулять на свежем воздухе, принимать витамины, не паниковать и сохранять спокойствие, чтобы избежать заражения.

Ранее израильские ученые рассказали, что витамины помогают избежать негативных последствий после коронавирусной инфекции не хуже вакцины, но полностью заменить прививку не могут.