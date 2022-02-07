Израильские ученые выявили, что нехватка витамина D в 14 раз повышает риск критического состояния у пациентов с коронавирусом

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7 февраля 2022, 15:54 Источник: Times of Israel

медик, фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform/Global Look Press

Ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи рассказали, что витамины помогают избежать негативных последствий после новой коронавирусной инфекции не хуже вакцины, но полностью заменить прививку не могут.

В исследовании говорится, что недостаток витамина D в организме в разы повышает риск тяжелого течения и смерти от коронавируса.

Доктор Амиэль Дрор из Медцентра Галилеи пояснил, что витамин D помогает повысить иммунитет, тем самым усиливает защиту организма от вирусных патогенов, которые «атакуют» через дыхательную систему. По его словам, несмотря на то, что исследование проводилось до «омикрона», полученные данные актуальны и для нового штамма.

Результаты исследования показали, что 26% пациентов, попавших в больницу с дефицитом витамина D, умерли от COVID-19. При этом среди тех, у кого не было нехватки этого вещества перед госпитализацией, доля летальных исходов составила 3%. Также стало известно, что дефицит витамина D в 14 раз повышает риск тяжелого и критического состояния у пациентов с коронавирусом.

Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная выразила мнение, что коронавирус продолжает мутировать и в ближайшем будущем возможно появление нового штамма.