Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная сообщила, что коронавирус продолжает мутировать и возможно появление нового штамма

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7 февраля 2022, 11:58

фото: pixabay.com

Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор, заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать и в ближайшем будущем возможно появление нового штамма.

Как полагает Пшеничная, мутации SARS-CoV-2 пойдут по пути, как сейчас, в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания. В эфире телеканала "Россия 24" эпидемиолог отметила, что при таком случае развития коронавируса имеющихся мер будет достаточно для борьбы с распространением инфекции COVID-19. Но если вирус начнет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и большей опасности для людей, вероятно, придется возвращать отмененные ограничения.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал, что с COVID-19 будет после "омикрона".