Вирусолог Чумаков заявил, что после «омикрона» COVID-19 может стать более заразным, но менее опасным

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7 февраля 2022, 07:48 Источник: Радио Sputnik

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что коронавирус эволюционировал и продолжит это делать в определенном направлении. Эксперт рассказал, что с COVID-19 будет после "омикрона".

Петр Чумаков отметил, что после целого ряда мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и в настоящий момент имеет возможность инфицировать значительно более широкие слои населения, в частности детей.

По мнению вирусолога, которое он выразил в беседе с Радио Sputnik, возбудитель коронавируса может стать еще заразнее, однако при этом потерять способность причинять существенный вред человеку. Чумаков подчеркнул, что единственным способом защиты от заболевания является вакцинация.