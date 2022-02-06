Аргументы Недели Здоровье 13+

Эпидемиолог Руженцова заявила, что у большинства детей нет постковидного синдрома после заражения штаммом «омикрон»

, 09:04 Источник: ТАСС

Эпидемиолог Руженцова заявила, что у большинства детей нет постковидного синдрома после заражения штаммом «омикрон»
градусник, pixabay.com

Эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила 6 февраля, что, согласно предварительным наблюдениям, большинство детей переносят штамм коронавируса нового типа "омикрон" без последствий для организма.

По словам Татьяны Руженцовой, у некоторых пациентов после выздоровления наблюдаются повышенная утомляемость, головные боли, а также небольшое повышение температуры.

Эпидемиолог подчеркнула, что при наличии вышеуказанных симптомов дети должны находиться под наблюдением врача, как правило, участкового педиатра. Кроме того, в случае необходимости лучше пройти дополнительное обследование.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости