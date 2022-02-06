Аргументы Недели → Здоровье 13+

Эпидемиолог Руженцова заявила, что у большинства детей нет постковидного синдрома после заражения штаммом «омикрон»

6 февраля 2022, 09:04 Источник: ТАСС

градусник, pixabay.com Эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила 6 февраля, что, согласно предварительным наблюдениям, большинство детей переносят штамм коронавируса нового типа "омикрон" без последствий для организма. По словам Татьяны Руженцовой, у некоторых пациентов после выздоровления наблюдаются повышенная утомляемость, головные боли, а также небольшое повышение температуры. Эпидемиолог подчеркнула, что при наличии вышеуказанных симптомов дети должны находиться под наблюдением врача, как правило, участкового педиатра. Кроме того, в случае необходимости лучше пройти дополнительное обследование.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов. Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru Подписка до 06.02.2023 Купите свежий номер Нажимая кнопку «Купить», я соглашаюсь с условиями подписки