Эпидемиолог Руженцова заявила, что у большинства детей нет постковидного синдрома после заражения штаммом «омикрон»

Эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила 6 февраля, что, согласно предварительным наблюдениям, большинство детей переносят штамм коронавируса нового типа "омикрон" без последствий для организма.
По словам Татьяны Руженцовой, у некоторых пациентов после выздоровления наблюдаются повышенная утомляемость, головные боли, а также небольшое повышение температуры.
Эпидемиолог подчеркнула, что при наличии вышеуказанных симптомов дети должны находиться под наблюдением врача, как правило, участкового педиатра. Кроме того, в случае необходимости лучше пройти дополнительное обследование.