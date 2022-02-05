Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился «омикроном»

Через день после визита на Украину, который состоялся 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его жена заразились «омикроном». Об этом турецкий лидер написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон». Болезнь переносится легко», - написал Эрдоган.
3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган посетил с официальным визитом Киев. По окончании его он заявил, что достиг договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.