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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился «омикроном»

, 16:02 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заразился «омикроном»
Во время визита Эрдогана в Киев. Фото с сайта президента Украины.

Через день после визита на Украину, который состоялся 3 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его жена заразились «омикроном». Об этом турецкий лидер написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон». Болезнь переносится легко», - написал Эрдоган.

3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган посетил с официальным визитом Киев. По окончании его он заявил, что достиг договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 

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