Эрдоган после визита в Киев заявил о своей договоренности с Зеленским об организации встречи президента Украины с Путиным

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4 февраля 2022, 19:04 Источник: ТАСС

фото: офис президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Киев заявил, что он достиг договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В пятницу канал CNN TÜRK передал слова Эрдогана, рассказавшего о положительном отклике Путина на его приглашение посетить Турцию после возвращения из Китая.

По словам президента Турции, сейчас они определятся с датой. "Потом, надеюсь, хотим провести встречу на высоком уровне, собрать господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским достигнута в этом направлении", - заявил Эрдоган.

В ходе визита на Украину на переговорах с Зеленским обсуждалось желание Турции посредничать в урегулировании в Донбассе.

Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали различные варианты сроков встречи.