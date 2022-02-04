Эрдоган после визита в Киев заявил о своей договоренности с Зеленским об организации встречи президента Украины с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Киев заявил, что он достиг договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В пятницу канал CNN TÜRK передал слова Эрдогана, рассказавшего о положительном отклике Путина на его приглашение посетить Турцию после возвращения из Китая.
По словам президента Турции, сейчас они определятся с датой. "Потом, надеюсь, хотим провести встречу на высоком уровне, собрать господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским достигнута в этом направлении", - заявил Эрдоган.
В ходе визита на Украину на переговорах с Зеленским обсуждалось желание Турции посредничать в урегулировании в Донбассе.
Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали различные варианты сроков встречи.