Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсуждали разные варианты сроков встречи
3 февраля 2022, 13:26
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали различные варианты сроков встречи.
В конце января Эрдоган заявил о приглашении им в Турцию Путина. 3 февраля у президента Турции состоится рабочая встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в Киев сказал, ссылаясь на слова Путина, что после визита в Китай президент РФ посетит Турцию.
По словам пресс-секретаря главы российского государства, два лидера, Путин и Эрдоган, "действительно проговаривали возможные варианты — в конце февраля, другие даты", - передает RT.
"Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше", — добавил Песков.
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