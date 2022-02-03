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Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсуждали разные варианты сроков встречи

, 13:26

Песков сообщил, что Путин и Эрдоган обсуждали разные варианты сроков встречи
Эрдоган и Путин, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали различные варианты сроков встречи.

В конце января Эрдоган заявил о приглашении им в Турцию Путина. 3 февраля у президента Турции состоится рабочая встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в Киев сказал, ссылаясь на слова Путина, что после визита в Китай президент РФ посетит Турцию.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, два лидера, Путин и Эрдоган, "действительно проговаривали возможные варианты — в конце февраля, другие даты", - передает RT.

"Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдёт как можно раньше", — добавил Песков.

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