В России за сутки госпитализированы 17 792 заболевших коронавирусом пациента

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3 февраля 2022, 12:09

фото: pixabay.com

В России за сутки госпитализированы 17 792 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что число госпитализаций за сутки увеличилось по сравнению с сутками ранее на 3,4%.

Рост госпитализаций произошел в 48 российских регионах, снижение - в 37.

По обновленной в четверг информации оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировано 155 768 новых случаев заражения COVID-19. Суточные рекорды инфицирования обновляются в России 14 дней подряд. По данным оперштаба на 2 февраля, было зарегистрировано 141 883 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа умерли 667 человек с подтвержденным коронавирусом.

В январе от последствий инфекции умерли Виктор Мережко и Леонид Куравлев.