Леонид Куравлёв ушёл, а его обаятельные герои остались с нами навсегда

Аргументы Недели → Культура 13+

2 февраля 2022, 15:40

30 января умер Леонид Куравлёв – не просто отличный актёр, но один из тех немногих, кому удалось с исключительной художественной силой воплотить на экране национальный характер и в его слабостях и грехах, и в его неистребимом обаянии.



На кой чёрт зрителю, знать, как сложились отношения Куравлёва с детьми и с одной он женой жил всю жизнь или пошаливал. И когда мы отболеем этой заразой – публично обсуждать частную жизнь? От этого растления умов вреда больше, чем от пандемии! Есть творчество – оно специально и предназначено для обсуждения.



В лице Куравлёва, как в русской равнине, – ничего особо примечательного: ни гармоничных черт, как у героев-любовников, ни смешных странностей, как у многих комиков. Но преспокойно выдерживал наш артист роли немалой протяжённости и вызывал радость и восторг. Загадочный случай. И немца сыграл, и француза, и англичанина. Но если вообразить себе эдакую «таблицу национальных элементов» наподобие менделеевской и там расположить элемент «руссковий» или «русскиний», то главные образы Куравлёва, да и он сам, на 99% состоят из этого «русскиния». Натуральность героев Куравлёва стоит как будто вне морального суда, она сама по себе ценность, особенно сейчас, когда развелось столько неестественных, выморочных людей. Тем более у артиста этого имелся врождённый вкус, и он никогда не преувеличивал реакций, не хлопотал лицом, всё ровно так, как надо, в меру. И мастерство у него было какое-то лёгкое, естественное, живое и весёлое. Вот и вышло так, что даже выпивохи и жулики его обрели долгую жизнь в зрительском сердце. Русский человек в его исполнении оказался дико симпатичным и нравился самому себе…



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