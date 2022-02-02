В России за сутки зарегистрировано 141 883 новых случая заражения коронавирусом - очередной максимум

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2 февраля 2022, 12:19

фото: pixabay.com

В России за сутки, по данным оперштаба на 2 февраля, зарегистрировано 141 883 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Суточные рекорды заражений COVID-19 обновляются в нашей стране 13 дней подряд.

Суточный прирост новых заболевших на 16 047 заражений больше, чем сообщалось во вторник, 1 февраля.

Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 83 регионах РФ, как и днем ранее.

В России умерли 678 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за период пандемии от последствий коронавируса скончались 332 690 человек.

Выздоровели и выписаны за последние 24 часа 48 426 человек.

Всего в России за время пандемии вылечились от инфекции 10 337 008 пациентов.