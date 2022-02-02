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Богомолов, Виторган и пользователи сети отреагировали на песню Шнурова, обидевшего Собчак

, 13:56 Источник: Тeleprogramma.pro

Богомолов, Виторган и пользователи сети отреагировали на песню Шнурова, обидевшего Собчак
Сергей Шнуров, фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram песню, в которой упоминалась старая лошадь, которая учит всех жить, ДТП в Сочи, мальчик, рожденный не от мужа. Страница Шнурова уже заблокирована.

Но ответить ему смогли Ксения Собчак, ее супруг режиссер Константин Богомолов, бывший муж актер Максим Виторган.
Богомолов отметил, что в «лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова».

На слова «похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган» экс-супруг Собчак обратился к Шнурову: «Сережа, ты серьезно шутишь по поводу моего пятилетнего сына? Ты же был хулиганом нашего поколения. Ты во что выродился-то вообще? Постарайся стареть если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством».

Собчак призналась, что разочарована в Шнурове. «Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках», — написала журналистка в своей странице в Instagram и добавила, что лидер «Ленинграда» растерял свое обаяние и талант. Она посоветовала Шнурову начинать пить, как пил раньше, чтобы тексты были креативнее.

Пользователи сети пишут: «Ужасно некультурно и неприемлемо. Либо раскрывайте причины таких жестких переходов на личности, либо не выкладывайте такие песни в сеть. В данный момент это выглядит омерзительно», «Здесь особый случай. Мерзавец знал, что единственное, чем можно зацепить Собчак — любимым ребенком. И сделал это специально. Все остальное она пропустила бы мимо ушей», «Единственное, в чем я согласна с Собчак, так это то, что Шнур должен опять начать пить. Как старуха сплетница у подъезда на лавке, обсуждает на кого чужие дети похожи. Совсем не мужской поступок. Дедушка Шнур пробил дно».

Недавно губернатр Петербурга Александр Беглов ответил на критику Шнурова об уборке города. 

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