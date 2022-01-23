Губернатор Беглов ответил на песню Шнурова о плохой уборке снега в Санкт-Петербурге
23 января 2022, 23:13
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на песню лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова о плохой уборке снега в северной столице. Беглов в эфире телеканала "78" рассказал о своем отношении к песням с критикой в его адрес. Градоначальник отметил, что песни сочиняют "не про каждого губернатора".
Он разрешил ругать его, но не Петербург. "Ругайте меня сколько хотите, главное – город не ругайте", - сказал Беглов.
Шнуров записал ролик с солистками "Ленинграда" на фоне мусорных контейнеров. В песне есть слова: "в Петербурге – биеннале, инсталляция помоев". Клип Шнурова пожурили известные деятели культуры, и он записал другой клип "Покаянная", в ироничной форме извиняясь перед властями Петербурга.
Беглов по поводу клипов сказал: "Конструктивная критика принимается с благодарностью, а все остальное – это уже культура других людей. Пишут – пусть пишут, пусть поют – это их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может".
Шнуров сочинил тесты в характерном для него стиле. Беглов отметил, что "в Санкт-Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром".
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