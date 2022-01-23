Сергей Шнуров заявил, что после его «мусорного» клипа и стихов в Петербурге стали лучше убирать улицы

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23 января 2022, 12:56 Источник: Instagram

Сергей Шнуров, Maksim Konstantinov/globallook.com

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что после его клипа и стихов, посвященных коммунальным проблемам Петербурга, в городе стали лучше убирать улицы от льда и снега. Об этом он написал в своем Instagram.

«Поорал немножко матом — стали убирать...»,- написал музыкант.

Шнуров сравнил себя с Бэтмэном, который теперь, когда все довольны, «должен удалиться». Однако пообещал вернуться, если проблемы возникнут снова.

«Мы здесь власть, и мы основа. Здесь зарыта гордость наша! Я слежу за вами, Саша», — завершил он свой пост, обращаясь к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Шнуров несколько раз подвергал критике уборку города, обвиняя в ее плохой организации Беглова, и даже записал клип на фоне переполненных мусорных контейнеров.

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