Сергей Шнуров заявил, что после его «мусорного» клипа и стихов в Петербурге стали лучше убирать улицы

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что после его клипа и стихов, посвященных коммунальным проблемам Петербурга, в городе стали лучше убирать улицы от льда и снега. Об этом он написал в своем Instagram.
«Поорал немножко матом — стали убирать...»,- написал музыкант.
Шнуров сравнил себя с Бэтмэном, который теперь, когда все довольны, «должен удалиться». Однако пообещал вернуться, если проблемы возникнут снова.
«Мы здесь власть, и мы основа. Здесь зарыта гордость наша! Я слежу за вами, Саша», — завершил он свой пост, обращаясь к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.
Шнуров несколько раз подвергал критике уборку города, обвиняя в ее плохой организации Беглова, и даже записал клип на фоне переполненных мусорных контейнеров.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.