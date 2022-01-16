Более 7 млн просмотров собрал клип Сергея Шнурова о коммунальном коллапсе в Петербурге

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16 января 2022, 12:34

Саркастичный клип музыканта Сергея Шнурова, посвященный мусорному коллапсу в Петербурге, набрал за ночь более семи миллионов просмотров в YouTube и соцсетях.

Музыкант решил высмеять ситуацию с плохой уборкой города от мусора, снега и льда. В новом видео музыкант вместе с двумя вокалистками позирует возле одной из мусорных площадок в районе Сенной площади. Шнуров возмущается происходящим в Петербурге мусорным коллапсом, а также критически оценивает действия чиновников Северной столицы.

Артист обратил особое внимание на то, как городская администрация реагирует на жалобы. В клипе упоминается, что он пытался дозвониться до Смольного, но так и не смог получить внятного ответа на свои вопросы.

Мусорный коллапс в Петербурге начался вскоре после новогодних праздников. Дворы города на Неве начали буквально тонуть в скопившихся отходах. Недовольные жители завалили администрацию губернатора Александра Беглова сотнями жалоб, однако к положительному результату это пока так и не привело.

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